Dopo 39 anni di servizio, Rialto saluta con affetto la "neo-pensionata" Romana Garulla

Il Comune di Rialto ha salutato questa mattina la storica dipendente Romana Garulla, responsabile dell’Area Amministrativa.

Dopo 42 anni e mezzo di lavoro, 39 dei quali trascorsi nella sede comunale di Rialto, è giunto il momento di godersi il meritato riposo della pensione.

L’Amministrazione Comunale ed i dipendenti intendono rivolgere a Romana un caloroso ringraziamento per la professionalità, la grande dedizione e la disponibilità con cui ha lavorato al servizio della comunità, mettendo sempre a disposizione tutte le proprie competenze e conoscenze e rappresentando un vero e proprio punto di riferimento sia per i cittadini, che per gli amministratori ed i colleghi.

Commenta l'amministrazione: "Nel nostro piccolo comune, infatti, la gestione del lavoro risulta molto complicata, dato che l’organico è fortemente limitato e ogni dipendente deve occuparsi di una molteplicità di settori: ogni giorno è una vera sfida garantire tutti i servizi.

Quando l’emergenza epidemiologica lo consentirà, ci sarà sicuramente occasione di festeggiare l’occasione, ma oggi ci limiteremo solamente a ringraziarla.

Le siamo grati per tutto.

Il suo pensionamento ci farà perdere una collaboratrice di grande valore, ma siamo felici che Romana ora possa dedicarsi a tempo pieno alle proprie passioni ed alla propria famiglia".