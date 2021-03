Vado, lavori di ripristino dell'argine del Segno nei pressi dei ponti di via Fontanella e via Bertola: ordinanza del sindaco

Via ai lavori di ripristino dell'argine franato, delle briglie danneggiate e della fondazione erosa in prossimità del ponte privato di via Fontanella e del ponte di via Bertola a collegamento tra via Caviglia e via Piave a Vado.

Il sindaco Monica Giuliano ha firmato un'ordinanza contingibile ed urgente per far sì che gli interventi vengano effettuati al più presto con lo scopo di rimuovere un pericolo oggettivo per la sicurezza di Via Piave, in quanto i lavori consistono nella protezione del muro di sostegno della strada stessa e che per poter eseguire gli stessi occorre lavorare nell'alveo del torrente Segno.

Il torrente nei mesi scorsi ha infatti subito in alcuni tratti smottamenti evidenti che hanno causato in alcuni tratti l’erosione dell’argine e di alcune briglie e con il passare del tempo gli stessi smottamenti sono diventati sempre più evidenti rendendo quindi necessario provvedere ad interventi mirati di consolidamento per far sì che non avvenga un ulteriore aggravamento della situazione già compromessa.

I lavori sono stati consegnati e devono concludersi entro il primo maggio 2021.