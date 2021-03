"Nuova vita" per un'autovettura della Croce Bianca Albenga: diventa operativa con i colori della Croce Verde Murialdo

Come avevamo già annunciato su Savonanews (servizio dettagliato con FOTO e VIDEO QUI) la Croce Bianca Albenga, grazie alla solidarietà e alla vicinanza di enti, associazioni, realtà commerciali e imprenditoriali del territorio e privati cittadini, ha potuto recentemente introdurre in servizio cinque nuovi autoveicoli.

Ciò ha consentito di rinnovare in parte il parco mezzi e, per fortuna, non tutto era da buttare: una delle auto in servizio presso la Pubblica Assistenza ingauna, una Ford Focus, è stata recuperata e donata alla Croce Verde Murialdo, dove ha trovato nuova vita operativa in breve tempo.

Commenta, a nome della Croce Verde, Fabrizio Poggio: "A nome di tutto il consiglio direttivo voglio dire grazie al presidente Dino Ardoino e a tutta la Croce Bianca di Albenga per la donazione di questo veicolo. Dal 29 marzo l'automobile è stata allestita con la nostra livrea e dal 30 marzo è diventata pienamente operativa".