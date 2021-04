Coronavirus: zona rossa anticipata in provincia di Savona, durerà fino all'11 aprile

" Come appena appreso nell'incontro in videoconferenza intercorso con il presidente Toti e con una rappresentanza degli amministratori dei comprensori provinciali di Imperia e Savona, in considerazione della tendenza consolidata negli ultimi giorni del dato epidemiologico della nostra area provinciale, in applicazione delle ultime norme in particolare del cosìddetto Decreto Legge Draghi, il presidente ci ha preannunciato che sta predisponendo un provvedimento in funzione del quale dalla mezzanotte di oggi e perciò dalle 00.01 di domani venerdì 2 aprile, tutto il territorio della Provincia di Savona entrerà in zona rossa. Detto provvedimento avrà efficacia fino alla mezzanotte di domenica 11 aprile ". Così Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona.

"Si tratta di una decisione molto delicata ma che per quanto appreso anche in occasione dell'incontro avuto ieri durante il sopralluogo del Presidente con il direttore generale di ASL2, è frutto di una attenta valutazione della situazione obiettiva di questi giorni, nella prospettiva di ottenere, con questa ulteriore e, confidiamo veramente tutti, definitiva stretta, la possibilità in un tempo medio breve di poter passare invece ad una fase di riaperture e ripartenza complessive" ha infine concluso il presidente provinciale.

Il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti firmerà quindi oggi l’ordinanza che dispone la zona rossa nel ponente ligure, nelle province di Savona e di Imperia, da domani, venerdì 2 aprile, fino a domenica 11 aprile compresa.

La decisione è stata assunta alla luce degli ultimi dati comunicati da Alisa sull’andamento della pandemia e d’intesa con i sindaci e Anci Liguria, al termine della riunione convocata in videoconferenza dal governatore. Regione Liguria anticipa di 24 ore l’entrata in vigore delle restrizioni già disposte dal governo in tutto il Paese per le festività pasquali, prolungandone poi la durata per tutta la prossima settimana nel savonese e nell’imperiese.

Per quanto riguarda il sistema scolastico, l’ordinanza dispone inoltre su tutto il territorio ligure fino all’11 aprile (specificamente dalla conclusione delle vacanze pasquali il 7 aprile fino a venerdì 9 aprile) la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, oltre che per la formazione professionale (IeFP), gli istituti tecnici superiori (Its) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts).

Esclusivamente nell’imperiese e nel savonese, sulla base delle disposizioni dell’ultimo decreto governativo, il passaggio in zona rossa fino all’11 aprile comporta la didattica a distanza al 100% anche per la seconda e la terza media (scuola secondaria di primo grado).