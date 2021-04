Si ferisce a un arto con il decespugliatore: ragazza di Castelvecchio portata in elicottero a Santa Corona

Incidente agricolo, poco dopo le 15 di oggi, in un orto a Castelvecchio di Rocca Barbena. Ancora da chiarire le cause che hanno portato una ragazza di 30 anni (nata nel 1990) a ferirsi ad un arto (l'interno coscia) con un decespugliatore. La madre ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca Albenga - Distaccamento di Erli e l'elisoccorso Grifo per i trasferimenti da zone impervie.

La ragazza è stata trasferita d'urgenza in codice rosso (poi fortunatamente declassato a giallo, non è in pericolo di vita) con l'elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.