"Basta chiusure, vogliamo lavorare" venerdì 9 aprile gli ambulanti sfileranno per Savona

Una manifestazione sotto la prefettura di Savona per protestare contro la chiusura dei mercati nella zona rossa. É questa l'iniziativa organizzata dagli ambulanti, in programma venerdì 9 aprile.

"I mercati a nostro avviso dovrebbero essere aperti trattandosi di attività svolte all'aria aperta e quindi con un bassissimo rischio di contagio, per non dire nullo" spiega Luca Provvisionato (vicepresidente regionale di A.F.I.).

"La manifestazione partirà con un corteo di furgoni - continua Provvisionato - prevediamo siano più di 100, che sfilerà dalle 8,00 del mattino per le vie di Savona per dirigersi poi sotto la Prefettura dove alle 10.30 incontreremo il Prefetto. La manifestazione è priva di sigle sindacali, ma organizzata dagli ambulanti del savonese e dell'imperiese".

Il ritrovo per i partecipanti alla manifestazione è fissato in corso Svizzera, il corteo autorizzato si muoverà attraverso via Stalingrado, via Braja, corso Tardy e Benech, corso Mazzini, via Giacchero, via Niella, piazza Mameli, via Cesare Battisti, via Pertinace, piazza Diaz e via Dei Mille.

Lo scorso martedì 6 aprile una delegazione degli ambulanti delle province di Imperia e Savona ha manifestato nel capoluogo imperiese. Un centinaio di imprenditori dei diversi mercati ponentini, prima in corteo tra Oneglia e la Prefettura e poi sotto il palazzo del Governo, hanno manifestato pacificamente, terminando con un piccolo comizio (leggi QUI).