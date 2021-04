Protesta e rabbia anti-chiusure, a Roma anche il loanese Yury Pastore: "Non serve visibilità agli pseudo-leader, è in gioco il futuro dei nostri figli"

" Se al posto mio ci fosse stato un facinoroso, la protesta sarebbe senza dubbio sfociata in una carneficina. Gli organizzatori della protesta, seppur in buona fede, non sono stati in grado di gestire il malcontento.E mi fermo qui " racconta Pastore a Savonanews, che in uno dei momenti più tesi è riuscito a rasserenare gli animi bloccando alcuni partecipanti intenzionati a rispondere alle cariche delle forze dell'ordine imbracciando una transenna.

All'evento hanno presenziato anche alcuni personaggi della politica come Gianluigi Paragone (Italexit) e Vittorio Sgarbi: "Il comportamento di Sgarbi e Paragone è stato inqualificabile - ha commentato a tal proposito il ristoratore di Loano - Dapprima hanno aizzato la piazza parlando alla pancia dei commercianti disperati per poi abbandonarli a loro stessi, alla loro frustrazione. Mi rivolgo ora ai colleghi, a tutti i commercianti che hanno protestato e soprattutto ai più, che non avendo le possibilità economiche, non hanno partecipato. Cosa abbiamo ottenuto? Niente. A cosa è servita dunque questa manifestazione se non a dare visibilità ai vari leader e pseudo leader che altre mire non hanno se non quelle di farsi conoscere o finalmente conquistarsi un po' di visibilità? No, non lo accetto e non lo permetterò. Questa è una 'guerra', non un reality. Qui c'è in gioco la vita ed il futuro dei nostri figli, non è una gara a chi ha più follower o più like".