Savona, nuove piante nei giardini del Prolungamento nella zona del tempietto Boselli: il comune partecipa al progetto Adapt

"Il nostro progetto consiste in un intervento di greening urbano, tramite la piantumazione di nuove specie arboree presso i Giardini del Prolungamento a mare in Zona Tempietto Boselli, privilegiando specie botaniche con maggiori capacità di assorbimento di CO2 e capaci di limitare il grado di ruscellamento superficiale delle acque piovane. L'intervento aumenterà, altresì, la resilienza dell'area ai cambiamenti climatici consentendo di completare la riqualificazione già intrapresa con il progetto ADAPT. In caso di approvazione della candidatura, il costo del progetto (€ 36.900,00) sarà coperto per l'85% da fondi FESR e per la restante parte 15% dal Fondo di rotazione nazionale" conclude l'assessore Zunato.