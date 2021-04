Savona, la Polizia di Stato sequestra un etto e mezzo di droga: due arresti

Nel pomeriggio di ieri a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto due persone, per reati in materia di stupefacenti.

Gli arresti sono avvenuti a seguito di un servizio specifico finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, che ha permesso di accertare l’attività di cessione di droga da parte dei due arrestati, un quarantottenne ed una venticinquenne, entrambi italiani, in favore di altrettanti clienti.

A seguito delle successive perquisizioni, i poliziotti hanno sequestrato in totale circa un etto e mezzo tra cannabinoidi ed eroina. L'Autorità Giudiziaria competente ha disposto di procedere per entrambi con rito direttissimo, nella mattinata odierna.

Gli acquirenti degli stupefacenti sono stati segnalati all’Autorità amministrativa.