Borghetto S. Spirito, continuano i lavori per le opere a difesa dell’arenile (FOTO)

Proseguono senza sosta e sotto la supervisione costante del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luca Angelucci, gli interventi a difesa dell’arenile di Borghetto Santo Spirito. Lunedì mattina inizierà la fase di rifinitura del ripascimento con la posa di più di 11.000 mc di sabbia fine, scelta dopo un sopralluogo del sindaco Giancarlo Canepa presso la cava Barbera di Vicoforte (Cn) svoltosi qualche giorno fa insieme al funzionario dell’Ufficio Lavori Pubblici Geom. Elena Burastero, dopo che era stata ritenuta non idonea ai luoghi quella precedentemente proposta, proveniente dal dragaggio a mare davanti alla marina di Santo Stefano al Mare.

Il costo complessivo delle opere a mare è di 2.250.000 derivanti da un finanziamento della Protezione Civile legato alle mareggiate di fine 2018. Quindi si tratta di interventi a protezione della costa e dell’abitato. È stato possibile accedere al finanziamento anche in virtù di un progetto già in essere, iniziato in epoca Malpangotto e mai concluso. Il progetto prevedeva la realizzazione di 4 isolotti semi sommersi. Ne furono realizzati solo tre. Il quarto isolotto è stato ultimato dove originariamente previsto, proprio nella zona in cui la mareggiata 2018 causò i danni maggiori e sono già stati sistemati anche gli isolotti pre esistenti anch’essi danneggiati dallo stesso evento ed è stata realizzata una berma in prossimità del porto volta a contenere il fenomeno di insabbiamento del fondale.

Il progetto complessivo prevede anche la sistemazione dello scarico a mare di Rio Burroni che spesso ha causato l’allagamento di via Ponti e Passo Saleo e il rifacimento, in parte differito a fine stagione turistica per non ostacolare l’apertura degli stabilimenti balneari, dei muretti della passeggiata che diventeranno un’ulteriore strumento a difesa dalle mareggiate. Nella zona dell’ultimo isolotto è stato eseguito un ripascimento strutturale realizzato con diverse pezzature di ghiaia, studiato per durare nel tempo e resistere alla forza degli elementi e verrà rifinito con sabbia fine a partire da lunedì. Oltre agli 11.000 mc è previsto anche un ricollocamento a ponente di sabbia prelevata da alcuni punti del litorale borghettino di levante.