Millesimo, bonus nuovi nati. Garofano: "Misura a sostegno di chi sceglie di puntare sul nostro paese per mettere su famiglia"

Bonus nuovi nati anche nel comune di Millesimo. "Una misura a sostegno delle famiglie millesimesi e di chi sceglie di puntare sul nostro paese per mettere su famiglia - spiega il vicesindaco Francesco Garofano - L'obiettivo è promuovere Millesimo come centro di riferimento per l'erogazione di servizi alle persone".

"Sono soddisfatta, un premio alle persone che contribuiscono allo sviluppo della nostra comunità e che dimostra ancora una volta la grande attenzione per il sociale da parte di questa amministrazione" aggiunge Alessandra Garra, assessore ai servizi sociali.

"Ringrazio il vice sindaco Garofano e l'assessore Garra per la grande sensibilità mostrata su temi per noi fondamentali - dichiara invece il sindaco Aldo Picalli - Siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo con grande impegno da parte della mia squadra. Dopo la sostituzione del parco giochi dei giardini comunali, il contributo per l'asilo nido e la progettazione della nuova scuola dell'infanzia un altro passo verso le famiglie".

Di seguito breve estratto del bando :