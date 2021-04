Albenga, al via il compostaggio domestico

Al via il compostaggio domestico ad Albenga. I cittadini che avevano già presentato la domanda per essere iscritti all'albo comunale dei composta tori a partire da oggi potranno ritirare gli appositi contenitori al Centro SAT sito presso l’ex caserma Turinetto di Albenga.

Ricordiamo che è sempre possibile accedere a tale prativa che prevede anche una riduzione della TARI compilando l’apposito modulo scaricabile sul sito del Comune di Albenga al seguente link (CLICCA QUI).

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: “La nostra amministrazione, in stretta collaborazione con la SAT, promuove e incentiva - anche attraverso la riduzione della Tari - il compostaggio domestico. Sono molti i vantaggi derivanti da questa pratica. Oltre a quello già detto di poter beneficiare di una riduzione della tassa sui rifiuti, vi è quello di smaltire agevolmente gli scarti organici che fanno parte dei rifiuti quotidiani e, al contempo, trasformarli in una sostanza perfetta per fertilizzare prato e orto”.

Ricordiamo l’orario dell’ecosportello c/o Centro di Raccolta comunale di Albenga – ex Caserma Aldo Turinetto, Strada Statale 582, Albenga: Mattino – lunedì, martedì, mercoledì, giovedì venerdì: 10.00 – 13.00; Mattino – sabato: 9.00 – 12.00; pomeriggio – lunedì, mercoledì, venerdì: 14.00 – 16.00 (escluso festivi).