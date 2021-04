Roccavignale, micro imprese commerciali e artigianali: bando per un contributo a fondo perduto

È stato pubblicato sul sito della Provincia (leggi QUI) un bando per aiutare con un contributo a fondo perduto le micro imprese commerciali e artigianali presenti sul territorio di Roccavignale che hanno avuto un calo di fatturato in periodo Covid 2020.

Le domande dovranno essere presentate come specificato nel bando entro il 3 maggio alle ore 12.00. Il sostegno verrà ripetuto nel 2022 e nel 2023 finanziando però nuovi investimenti indipendentemente dalle perdite subite.

"La Provincia ha pubblicato il bando per conto del Comune di Roccavignale, abbiamo fatto una convenzione nello scorso Consiglio comunale, e lo farà anche per altri comuni - spiega il sindaco Amedeo Fracchia - si tratta di un bando abbastanza complicato da gestire, nonostante le risorse siano limitate a 21 mila euro quest'anno e 14 mila euro per l'anno prossimo e altrettanti per quello seguente: in questa maniera abbiamo la possibilità di essere seguiti da professionisti".