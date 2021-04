Albenga, operaio incastrato in una pressa ma estratto in tempo: codice giallo

Poteva avere conseguenze ben peggiori di quelle che fortunatamente ha avuto un incidente sul lavoro verificatosi stamani, poco prima delle 11, in una ditta dell'entroterra ingauno, a Lusignano.

Un operaio, per cause non ben accertate, è rimasto incastrato all'interno di una pressa, ma il tempestivo soccorso dei colleghi, nel frattempo attivatisi per allertare il 118, ha evitato il peggio.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga con l'ausilio dell'automedica che hanno trasportato l'uomo in codice giallo, con un dolore al torace, al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.