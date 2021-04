Autostrada chiusa, tir sulle provinciali: tre rimangono bloccati a Orco Feglino (FOTO)

L'allarme era stato lanciato nei giorni scorsi dalla Provincia proprio parlando di strade provinciali e della loro morfologia. E ieri sera, nella prima notte di chiusura della A10 tra Finale e Spotorno, proprio le strette curve della Sp 27 nel tratto che giunge a Feglino sono state palcoscenico di un super lavoro per i Vigili del fuoco.

Mentre sull'Aurelia il traffico si registrava intenso, soprattutto in direzione ponente, ma senza intoppi particolari, tre mezzi pesanti sono rimasti bloccati nei tornanti dell'entroterra finalese, con molta probabilità ingannati dai navigatori.

L'intervento dei pompieri del distaccamento di Finale ha richiesto l'intervento della gru per aiutare i mezzi nelle manovre necessarie e riprendere poi il loro tragitto in mattinata entrando dal casello feglinese. Sul posto anche tre pattuglie della Polizia stradale che hanno provveduto a comminare le dovute sanzioni ai tre autisti stranieri dei mezzi.

Nella mattinata è previsto un incontro tra le amministrazioni comunali di Orco Feglino, Calice, Finale e la Provincia per discutere della situazione e assumere i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi di notti come quella trascorsa e, di fatto, nonostante l'alba già alta, ancora non conclusa.