Esenzione pedaggi autostradali causa cantieri, Mirri replica a Bozzano: "Si dimentica della Val Bormida"

Disagi alla viabilità a causa dei cantieri autostradali. Ieri l'annuncio del consigliere regionale di Cambiamo! Alessandro Bozzano: "Ho predisposto e presentato un ordine del giorno per chiedere l'ampliamento dell’esenzione dei pedaggi autostradali sulla tratta Savona-Genova. Questo per inserire nelle agevolazioni già concordate le tratte rimaste escluse, in particolare tra Arenzano e Alassio".

Oggi è arrivata la risposta del consigliere provinciale Rodolfo Mirri: "Il consigliere regionale Bozzano cita il tratto Arenzano-Alessio, dimenticandosi completamente della Val Bormida. Lo scorso 23 marzo, il nostro gruppo ha presentato in Consiglio provinciale un ordine del giorno per la riduzione o l'eliminazione dei pedaggi lungo l'A6 nel tratto compresso tra Savona e Millesimo. Tale documento è stato votato all'unanimità".

"Speriamo sia stata solo una dimenticanza e che prenda in mano le nostre istanze, portandole in Regione, tenuto conto che il consigliere regionale Bozzano è stato espresso dalla provincia di Savona" conclude Mirri.