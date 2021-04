Riapertura dei parchi a tema fissata al 1° luglio, Ira: "Sconcertati e offesi" (VIDEO)

Nel programma delle riaperture deciso dal Governo, il via libera per i parchi a tema (in particolare quelli faunistici) è stato fissato per il 1° luglio. Una decisione che ha provocato sconcerto e delusione, a confermarlo è Giuseppe Ira, presidente dell'associazione parchi permanenti italiani e di Leolandia: "Siamo sconcertati e offesi per il programma delle riaperture in quanto i parchi di divertimento, soggetti prevalentemente all'aperto, sono stati classificati pericolosi al pari delle sale giochi e delle fiere, che invece sono al chiuso".