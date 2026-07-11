Savona, idee per il rilancio di Piazza Brennero: selezionate 16 proposte degli studenti del Liceo Grassi

Sono 38 i progetti di riqualificazione urbana di Piazza Brennero realizzati dagli studenti del Liceo Grassi, nell’ambito del percorso partecipativo dedicato alla trasformazione dello spazio pubblico.

Dei circa 40 elaborati complessivi, 16 (due per classe) sono stati selezionati da una commissione composta da insegnanti, rappresentanti della Scuola Edile Savonese, tecnici del Comune e una rappresentanza dei commercianti della zona. È nato infatti un progetto di riqualificazione promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Orazio Grassi” e la Scuola Edile Savonese, con l’obiettivo di trasformare l’area del quartiere Villapiana in uno spazio pubblico più accogliente e vivibile.

Le proposte saranno successivamente presentate al quartiere Villapiana e sottoposte a una consultazione pubblica, dalla quale verranno selezionati 10 progetti tra cui individuare quello definitivo.

Il progetto di riqualificazione nasce dalle esigenze emerse direttamente dal territorio. Nel corso del tempo, cittadini e attività commerciali hanno infatti evidenziato le principali criticità di Piazza Brennero, percepita soprattutto come un luogo di passaggio per auto e parcheggi più che come uno spazio di incontro per la comunità. Dal confronto con residenti e commercianti è maturata la volontà dell’Amministrazione di ripensare la piazza, rendendola più vivibile, sicura e fruibile, senza compromettere l’organizzazione della mobilità urbana.

Un primo intervento è già stato realizzato con la creazione di una nuova area pedonale, ottenuta attraverso la revisione della segnaletica stradale e una diversa distribuzione degli stalli di sosta. A completare questa prima fase sono stati inseriti anche alcuni elementi di arredo urbano, come panchine e fioriere.

Si tratta del primo passo di un più ampio progetto di urbanistica tattica, che punta a valorizzare gli spazi pubblici attraverso interventi graduali e facilmente adattabili, sperimentando nuove modalità di utilizzo della piazza.