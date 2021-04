Savona, spostamenti banchi del mercato anche in via Manzoni, la preoccupazione dei genitori

C'è preoccupazione da parte di alcuni genitori di studenti savonesi, nonostante le rassicurazioni giunte dall'amministrazione comunale, per lo spostamento del mercato anche in via Manzoni. La nuova area mercatale andrebbe infatti a trovarsi a breve distanza dalle scuole elementari della zona, andando così a sovrapporre il lunedì la presenza dei clienti dei banchi del mercato a quella dei genitori, o semplicemente degli alunni, all'entrata e all'uscita dell'istituto scolastico. Riceviamo quindi e pubblichiamo la lettera con le perplessità e le richieste di chiarimenti che un genitore ha inviato al sindaco Ilaria Caprioglio. "Sono Marco, sono genitore di un alunno che frequenta la Scuola Elementare Parietaria di Via Manzoni. C’è giunta voce dai giornali che a partire dai primi di maggio una parte del mercato del lunedì verrà spostata in Via Manzoni.

Non nascondiamo la nostra preoccupazione, come genitori, per questa decisione riguardo alle problematiche di sicurezza e di gestione di entrata/uscita dei bambini da scuola, che sorgeranno. A questo punto ci domandiamo se, nel prendere tale decisione, avete considerato tali problematiche nel rispetto delle norme di sicurezza e con tutti gli ulteriori disagi provocati dall’emergenza sanitaria.