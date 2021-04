Andora, il sindaco Demichelis e l'Anpi celebrano il 25 aprile

Cerimonia in diretta Facebook sulla pagina istituzionale del Comune per il 25 aprile di Andora.

Il sindaco Mauro Demichelis ha celebrato il 76esimo anniversario della Liberazione ricordando i partigiani andoresi che hanno aderito alla Resistenza e quelli che nel comune ponentino sono stati trucidati.

Ha sottolineato l'importanza del 25 aprile come momento di riflessione e di scambio con le giovani generazioni a cui trasmettere il ricordo dei valori che hanno guidato i combattenti per la libertà e per la costruzione di una Nazione democratica, con l'auspicio che anche l'Italia odierna possa presto esplicare pienamente quelle energie e volontà tipiche degli italiani che caratterizzarono la ricostruzione del dopoguerra oggi frenate dalla pandemia che sta mettendo aziende e cittadini in grave difficoltà.