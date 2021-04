Cengio rende onore ai caduti per la Liberazione ai monumenti a loro dedicati

Questa mattina, seppure in forma strettamente riservata e nel pieno rispetto delle misure in materia di prevenzione e distanziamento sociale a seguito dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Amministrazione Comunale, unitamente ad una piccola rappresentanza di Alpini, ANPI, Carabinieri in congedo, Croce Rossa e Protezione Civile, ha celebrato il 76º Anniversario della Liberazione.

Con un minuto di silenzio e con la deposizione di una corona di alloro con tricolore presso i monumenti ai caduti di Cengio Bormida, Genepro e Rocchetta, si è reso onore ai caduti e a tutti coloro i quali si sono resi protagonisti della Liberazione dall’occupazione nazista e della lotta della Resistenza contro la dittatura fascista.