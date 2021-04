Vaccini anti-covid, la Società Nazionale di Salvamento sollecita la propria richiesta di inserimento dei bagnini tra le categorie prioritarie

Dopo una prima richiesta inoltrata al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità alla quale non ha fatto seguito alcuna risposta (leggi QUI), la Società Nazionale di Salvamento (con sede a Genova) sollecita nuovamente le istituzioni affinché anche i bagnini di salvataggio vengano inseriti tra le categorie con priorità della campagna vaccinale anti-Covid.

"La società Nazionale di Salvamento ha già inviato agli Organi Istituzionali in indirizzo, in data 22 febbraio 2021, una lettera con la quale si esprimono sia le ragioni medico-scientifiche che le motivazioni logistiche per effettuare la vaccinazione anti Covid-19 ai Bagnini di Salvataggio in servizio o che prenderanno servizio durante la prossima stagione balneare estiva" si legge nella missiva firmata dal professor Giuseppe Marino e dal dottor Alfredo Rossi, rispettivamente presidente nazionale e direttore generale sanitario della Società Nazionale di Salvamento.

"Vogliamo qui riassumere e ribadire i punti essenziali - proseguono Marino e Rossi - I Bagnini di Salvataggio sono Soccorritori qualificati e incaricati di servizio di pubblica utilità professionalmente esposti, del tutto assimilabili ad altri operatori di soccorso;

sono gli unici soccorritori di prossimità in un’area di balneazione: intervengono immediatamente per ogni tipo di soccorso, avendo competenza sia per la patologia specifica della balneazione, sia per ogni altra patologia acuta di carattere generale;

sono pertanto a rischio di contatto diretto, peraltro inevitabile, con vittime potenzialmente affette da positività o patologia da Covid-19.

Parallelamente anche l’utenza balneare ritiene che la presenza di un bagnino vaccinato costituisca un criterio di sicurezza generale".