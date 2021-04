Attimi di paura, intorno alle 18.00, in via Trincee a Savona. Secondo quanto riferito, un bambino di 8 anni si sarebbe procurato un trauma cranico in seguito ad una caduta mentre giocava a calcio.

Immediato l'intervento sul posto dei militi dell'emergenza sanitaria (Croce Bianca Savona) e dell'automedica del 118. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo, ma fortunatamente le sue condizioni sono in miglioramento.