Sicurezza ponti, viadotti e strade: in arrivo 7 milioni per la provincia di Savona

"Ponti e viadotti più sicuri, adeguamento delle strade in sicurezza, opere di demolizione, ricostruzione e misure antisismiche. A questo servono i 38 milioni di euro che il Ministero dei Trasporti e delle mobilità sostenibili (ex Mit) ha destinato alla Liguria su intervento del vice ministro Alessandro Morelli che lunedì 3 maggio sarà in visita alla Spezia e Albiano Magra". Lo dice in una nota il deputato Edoardo Rixi, componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale delle Infrastrutture.

"Soldi che si sommano alle opere previste dal Recovery plan che – grazie all’impegno della Lega - cambieranno la geografia delle infrastrutture in tutta la regione. Nel dettaglio, circa 9 milioni sono stati destinati alla provincia di Imperia, 7 nel savonese, oltre 13 nel genovese e quasi 9 milioni nello spezzino. Un cambio di passo importante con la Lega al governo" conclude Rixi.