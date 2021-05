Il palazzo comunale di Cosseria chiuso per pandemia. L'allarme è stato lanciato nella giornata di ieri, quando un dipendente ha manifestato alcuni sintomi riconducibili al Covid.

In attesa del tampone, sono scattate le misure per il contenimento del contagio. Gli altri impiegati comunali sono stati messi in isolamento precauzionale. Cosi come il primo cittadino Roberto Molinaro.

Il servizio scuolabus destinato alle scuole è stato sospeso.