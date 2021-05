Savona, auto si ribalta in via Santuario: traffico paralizzato ma senza feriti

Scenografico incidente, fortunatamente senza conseguenze per la conducente della vettura in questione, intorno alle 13 di quest'oggi, 5 maggio, in via Santuario a Savona, nel quartiere di Lavagnola all'altezza del monumento delle lavandaie.

Una giovane donne avrebbe perso, per cause non ben chiarite, il controllo della propria autovettura, capottandosi senza tuttavia colpire altri mezzi o persone di passaggio.

Sul posto necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per riportare l'auto sulle quattro ruote e quello del 118 con la Croce Rossa di Savona per valutare le condizioni dell'autista, leggermente spaventata ma senza necessità di cure ospedaliere.

Il traffico è rimasto bloccato per alcuni minuti in attesa dei primi soccorsi, tornando poi alla normalità, seppur con alcuni rallentamenti, intorno alle 13.30.