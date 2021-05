Scuole superiori in Liguria: dal 10 maggio, sale all'80% la presenza degli studenti in classe

Da lunedì 10 maggio, in Liguria, la didattica in presenza salirà fino all'80% nelle scuole secondarie di secondo grado. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, ha firmato l'ordinanza oggi pomeriggio e sarà valida dalla mezzanotte della prossima settima fino alle 24 del 22 maggio.

Che cosa breve il nuovo provvedimento? L'attività didattica in presenza sarà almeno al 70% ma potrà salire di un ulteriore 10%. L'ordinanza interesse tutti gli istituti superiori, statali e paratici, gli organismi formativi di istruzione e formazione professionali, gli istituti tecnici superiori e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Resta la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora necessario, l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativi che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Al raggiungimento della percentuale in presenza, i restanti studenti si dovranno avvalere della didattica a distanza.