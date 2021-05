Albenga piange il pasticcere Riccardo Tomatis, mancato all'età di 76 anni

All'età di 76 anni si è spento il pasticcere albenganese Riccardo Tomatis. Ultimogenito di 10 figli (aveva 7 sorelle e 2 fratelli) e originario di Fossano, era arrivato ad Albenga nel 1952, rilevando la pasticceria aperta da un anno in via Venezia dal fratello.

"Pasticceria Fossanese". Cosi si chiamava inizialmente l'esercizio, gestito con la moglie Marina (il fratello era tornato a Fossano). I due coniugi con il loro attaccamento al lavoro e grazie a passione e serietà, riuscirono a conquistare man mano la fiducia dei clienti. Non solo albenganesi, ma anche quelli provenienti da tutto il comprensorio. Fecero quindi conoscere alla clientela anche i prodotti tipici dolciari della loro terra, in particolar modo i “cuneesi al rum” fatti da intensa crema al rum con meringa ricoperta da cioccolato fondente.

La pasticceria si trasferì poi in locali più ampi, in via XXV Aprile, quasi angolo via Trieste, dove attualmente si trova una scuola di danza, con il nome “Pasticceria Tomatis”, sino al pensionamento avvenuto nel 2010.

I coniugi Tomatis seppero così conquistare la fiducia della loro clientela, riuscendo anche a farsi voler bene. Pur amando la città di adozione, non hanno mai dimenticato le loro radici. La famiglia di Riccardo Tomatis è conosciutissima a Fossano. Dal matrimonio con Marina durato 55 anni, sono nate (entrambe a Fossano) Laura e Monica, la prima impegnata nel sociale, la seconda affermato avvocato, sempre ad Albenga.

Riccardo Tomatis, lascia, oltre alla moglie e alle due figlie, 4 nipotini: Francesca, Lorenzo, Filippo e Federico. I funerali avranno luogo sabato 8 maggio alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore in Albenga, dove la sera prima, venerdì 7, alle ore 20, sarà recitato il Rosario.