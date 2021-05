Ordinanza di stop per i mezzi pesanti ad Albisola. Sindaco Garbarini: "Traffico in aumento, ne parlerò con Savona e con la Prefettura"

"L'anno scorso c'era poca mobilità sul porto, ma da qualche giorno c'è una ripresa massiccia del traffico e parlerò con il sindaco di Savona per capire se ci sono i presupposti".

Il sindaco di Albisola Maurizio Garbarini dopo il mancato rinnovo nell'estate del 2020 dell’ordinanza sindacale del 2019 (già adottata dal sindaco Franco Orsi nel 2018) sulla chiusura del casello albisolese ai tir in uscita per il periodo estivo, da luglio a settembre nel fine settimana, pare sia propenso ad emetterla nuovamente dopo un anno di stop, non prima di aver avuto un colloquio con la prima cittadina savonese e poi successivamente con il Prefetto Antonio Cananà.

A sollecitarlo, come avvenuto lo scorso anno con una mozione approvata all'unanimità, il gruppo consiliare Passione in Comune che nel prossimo consiglio comunale richiederà nuovamente l'emissione dell'ordinanza.

"Per i cantieri in autostrada un aumento del traffico c'è e Costa Crociere ha ripreso la sua attività quindi è molto probabile che una ripercussione ci possa essere. Prima di tutto speriamo che non ci siano chiusure a singhiozzo dell'autostrada da non avere problemi sull'Aurelia durante la settimana, comunque sia ne discuteremo" ha continuato Garbarini.

"Speriamo che grazie al Recovery ripartano le opere, faccio il tifo perché tutto vada avanti per dare risposte al territorio" ha concluso il primo cittadino albisolese in merito ai lavori sull'Aurelia Bis che se venissero conclusi potrebbero dare una boccata d'ossigeno al traffico sul suo comune e non solo.