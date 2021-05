Varazze, via al terzo bando per i buoni spesa: stanziati 33mila euro

"Da oggi sino al 25 maggio sarà possibile aderire al terzo bando per i buoni spesa alimentari e di prima necessità messo a disposizione dal Comune di Varazze".

Ad annunciarlo è il vice sindaco reggente Luigi Pierfederici che ha specificato che l'importo complessivo del bando è il 33mila euro.

Nell'aprile del 2020 erano già stati stanziati 68mila 883 euro da distribuire alle persone in difficoltà per reperire i beni di prima necessità in questa emergenza Coronavirus e l'ex primo cittadino Alessandro Bozzano aveva annunciato che di quella cifra erano avanzati 6mila 800 euro relativi al bando precedente ai quali erano stati aggiunti 15mila euro di fondi comunali per un totale di circa 22mila che erano stati destinati poi per il secondo bando.

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Varazze al momento della presentazione della domanda; in stato di bisogno determinato dall'emergenza epidemiologica Covid-19; che dichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale dalla quale deve risultare l'impossibilità anche temporanea, a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (nello specifico il totale delle disponibilità economiche dell'intero nucleo familiare non deve essere superiore a complessivi 2.500 euro).

L'istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Come previsto dall'Ordinanza di Protezione Civile verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di intervento di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza, reddito di inclusione).

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti i buoni spesa, a seconda della composizione del nucleo familiare: 100 euro all'intestatario della famiglia anagrafica, 50 euro per ogni ulteriore componente fino ad un importo massimo di 350 euro.