Cantieri, code e rallentamenti nel savonese sulla via Aurelia e A10 (FOTO)

Ancora criticità alla viabilità nel savonese. Dopo i disagi della giornata di ieri per l'incidente avvenuto sulla A10 tra Savona e Albisola, questa mattina sono segnalate altre difficoltà lungo le arterie principali.

A Varazze sono segnalate code causa lavori lungo la via Aurelia. Idem a Celle Ligure per la presenza dei semafori all'altezza del cantiere per l'adeguamento idraulico del rio Santa Brigida. Nella giornata di ieri per chi era diretto verso Varazze i rallentamenti venivano segnalati dalla galleria Capo Torre al confine cellese con Albisola Superiore.

Autostrade per l'Italia segnala code di 6 km per lavori nel tratto compreso tra Arenzano e Celle, direzione Ventimiglia. 2 km di coda (sempre per lavori) invece tra il bivio A10/inizio Complanare Savona e Albisola, in direzione Genova.

Viabilità in tilt anche sull'Autostrada dei Fiori per un incidente accaduto all'altezza di Pietra Ligure (LEGGI ARTICOLO).