"Buongiorno ceramica!" ad Albissola Marina: tanti eventi per l'edizione 2021

Anche quest’anno le giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio, saranno dedicate a "Buongiorno ceramica!", l’evento a carattere nazionale organizzato dall’Associazione italiana città della ceramica (AiCC) coinvolgendo ben 45 città Italiane, al quale Albissola Marina partecipa sin dal suo esordio: due giornate alla scoperta della ceramica artistica e artigianale italiana, tra antiche tradizioni e nuove sensibilità.

Così Nicoletta Negro, vice sindaco ed assessore alla Cultura: “Anche quest’anno Buongiorno ceramica! Nonostante la pandemia, nonostante i problemi legati a questo momento storico difficilissimo… Aderendo alla manifestazione nazionale dell’AICC vogliamo rinnovare l’impegno alla tutela della nostra più antica tradizione ceramica e alla voglia di rinnovarci e alzare la testa. Albissola Marina c’è con i suoi artigiani, le sue botteghe, l’arte, la storia e gli eventi che sempre ci hanno contraddistinti e che quest’anno hanno visto grande partecipazione e voglia di rinascita in tutti i noi”.

Di seguito il calendario degli eventi proposti ad Albissola Marina:

Con partenza già oggi, Venerdì 14 Maggio, Drizza le antenne, a cura della Consulta del Volontariato di Albissola Marina. Lumachine grandi appena pochi centimetri che l’artigiano-artista Maurizio De Rosa ha realizzato per l’edizione primaverile della “Fox hunting” che ormai promuove da anni, la caccia al tesoro più poetica che sia mai stata organizzata. Un gioco senza eliminazione, gratuito, aperto a tutti che, con il pretesto di trovare animaletti-sculture di argilla ogni volta di forma diversa – volpi, renne, elefanti, balene, giraffe… – invita i partecipanti a osservare ciò che meglio conoscono in maniera diversa, la città e il quartiere dove abitano, la piazza che attraversano ogni giorno, il parco dove passeggiano… scoprendo che la bellezza è intorno a noi, e talvolta basta solo saperla guardare. Ad Albissola Marina, grazie al contributo di Pietro Rebagliati, venerdì 14 maggio saranno i dolcissimi bimbi dell’asilo nido di Albissola Marina ad occuparsi delle chioccioline di terracotta, ed il giorno seguente la caccia al tesoro verrà aperta a tutti. Gli indizi sui luoghi dove cercare saranno pubblicati sulla pagina facebook “Foxhunting – caccia alla bellezza”..da qui in avanti l’unica regola è divertirsi!

Presso il MuDA – Fornace Alba Docilia di Via S. Grosso. La mostra RipARTEnza. Esposizione, a cura di Enrica Noceto, uova in ceramica decorate da artisti. In mostra opere di: Renzo Aiolfi, Jean Michel Alberola, Oscar Albrito, Attilio Antibo, Barbara Arto, Carlo Bernat, Fabio Berruti, Beppe Bertolazzi, Adriano Bocca, Franco Bratta, Franco Bruzzone, Pietro Bulloni, Luigi Caldanzano, Aurelio Caminati, Ernesto Canepa, Luigi Francesco Canepa, Carlos Carlè, Peter Casagrande, Gianni Celano Giannici, Secondo Chiappella, Ciccala, Rino Covelli, Ansgar Elde, Agenore Fabbri, Luciano Fiannacca, Ceramiche Gaggero, Galbusera, Dino Gambetta, Maurizio Gay, Umberto Ghersi, Gianmariani, Franz Hitzler, Junco Imada, Enzo L'Acqua, Timour Lam, Giorgio Laveri, Nes Lerpa, Adriano Leverone, Giacomo Lusso, Mauro Malmignati, Claudio Manfredi, Marcello Mannuzza, Tullio Mazzotti, Milena Milani, Paolo Minoli, Renata Minuto, Giorgio Moiso, Rina Moliardo, Nangeroni, Nicastro, Enrica Noceto, Anna Maria Pacetti, Gianpaolo Parini, Dario Bevilacqua Pierluca, Silverio Riva, Flavio Roma, Mario Rossello, Angelo Ruga, Susanna Sala, Michela Savaia, Giuseppe Scaiola, Beppe Schiavetta, Agostino Scrofani, Elena Sellerio, Carlo Sipsz, Sandro Soravia, Danielle Sulewic, Giovanni Tinti, Alberto Toby, Paolo Valle, Giorgio Venturino, Viale, Monica Viglietti, Virio da Savona, Andrea Viviani, Marilisa Vrani, Leda Zanoni. Aperture straordinarie sabato 15 e domenica 16 maggio Ore 10-12 e 16,30-18,30. www.lafornacealbissola.it

L’Associazione Amici della Ceramica “Circolo Nicolò Poggi” propone: attività e creatività Ceramica in tempo di pandemia. Attività espressiva realizzata a distanza dagli interessati e coordinata dai soci dell’associazione. Il laboratorio attivo di ceramica si svolgerà con modalità diverse, è prevista una guida online a casa propria in sicurezza utilizzando il materiale messo a disposizione gratuitamente dall’Associazione, per la realizzazione della opera a tema libero, oppure frequentando possibilmente il laboratorio in presenza. L’apertura permetterà, la visita alla vecchia fornace e la raccolta museale delle opere di artisti del novecento. L’evento si svolgerà a partire dal 10 maggio e proseguirà nei mesi di giugno e luglio. www.amicidellaceramica.com

Giacomo Lusso e Carlo Sipsz hanno invece ideato un colloquio tra le iperpiramidi e le Nature - Le Iperpiramidi di Lusso & Sipsz dialogano “spazialmente” ad Albissola con le Nature di Fontana. A breve distanza dalle Nature di Fontana, Lusso e Sipsz, artisti e ceramisti albisolesi, propongono un dialogo spaziale tra contemporaneo e storico. Le loro iperpiramidi, alte un metro e novantadue per cinquanta ogni lato della base triangolare, sono state realizzate nel forno dell’Antico Giardino condotto dai due ceramisti albisolesi. giacomolussoart@gmail.com

E gli stessi vi invitano alla visita guidata Antico Giardino e laboratorio ceramica Lusso &Sipsz vi invitano a mettere “Le mani nell’argilla”, visita guidata con dimostrazioni. Ad Albissola Marina esiste un Antico Giardino con opere ceramiche e laboratorio di prossimità. Lusso e Sipsz artisti e ceramisti albisolesi propongono un dialogo e una visita in questo magico luogo ricco di storia albisolese. Sono presenti opere e le iperpiramidi ceramiche che colorano un prato. Sono alte un metro e novantadue per cinquanta ogni lato della base triangolare. Sono state realizzate nel forno dell’Antico Giardino condotto dai due ceramisti albisolesi. Visita guidata al laboratorio e prova di manualità con argilla offerta ai visitatori. 15 e 16 maggio, ore 10-12 e 16-18. https://www.facebook.com/giacomo.lusso

Il Circolo degli Artisti, invece lancia in questo weekend: Fish Art 2021 con la realizzazione delle opere. Il tema di quest’anno è: Un orologio per segnare tempi migliori. 70 artisti hanno creato 70 orologi da muro, acquistabili poi con contributo diretto destinato alla Caritas parrocchiale per le famiglie bisognose di Albissola. Entro il 16 maggio gli artisti realizzano in autonomia le opere e le consegnano. La mostra si terrà dal 10 al 18 luglio 2021 dalle 9,00 alle 22,00 al Circolo degli Artisti di Albissola Marina. info@circoloartistialbisola.it

Al Comitato di Rigore Artistico: Liberi tutti!!! - Mostra collettiva di opere ceramiche realizzate dai Soci del Comitato. Dopo Buongiorno ceramica del 2018 (Tutti giù per terra!!) e del 2019 (Tutti su per aria!!) continua un ideale fil rouge in questo 2021 con “Liberi Tutti !!!” sempre liberamente ispirato ai giochi dei bambini. Visitabile anche il 17- 18 e 19 maggio ore 15,00/19,00. www.comitato-rigore-artistico.it - https://www.facebook.com/albisola.comitatorigoreartistico.

Alla Galleria Signori Arte vi aspetta: Moiso in ceramica - Mostra di opere in ceramiche realizzate dal Maestro Savonese Giorgio Moiso (1942-2019). Il modo migliore per ricordare un artista è far vedere la sua arte, magari far scoprire qualcosa di nuovo o riscoprire il dimenticato. I colori di Giorgio trasmettono molte emozioni e, in questo surreale periodo ne abbiamo bisogno più che mai. Per la sua biografia non bastano cento parole, quindi vi esorto a leggere la sua incredibile storia, incentrata sull'arte e sulla la musica jazz. Dal 15 al 22 maggio 2021. Lunedì 16.00-19.30 Dal martedì al sabato 10.00-12.30 e 16.00-19.30. www.signoriarte.com - www.instagram.com/signoriarte/.

Presso il Centro Artigianale Restauri snc di Stefania Vero e Davide Bedendo: Risveglio - Installazione di pittura e ceramica a cura di Luciana Bertorelli L’esposizione presso il Centro Artigianale Restauri snc in Albissola Marina, per me come persona e come artista vuole rappresentare il Risveglio dopo un anno e più di lockdown, un anno in cui abbiamo abbandonato la nostra vita sociale per richiuderci in un guscio, all’interno della nostra casa, o del nostro studio, interconnessi quando potevamo e ne avevamo il desiderio solo con il mondo dei social. Mondo virtuale e illusorio che non ha mai sostituito la necessità del contatto fisico, dell’abbraccio, della stretta di mano o del semplice sorriso. Il nostro mondo è stato in quarantena, una lunghissima quarantena che ognuno di noi ha cercato di vivere al meglio ma che ha cambiato completamente il nostro modo di pensare e di organizzare. L’installazione “Risveglio" rappresenta la visione di questo stato. dal 4 al 31 maggio 2021. https://www.facebook.com/pages/Centro%20Artigianale%20Restauri/339273156867105/.

Per info generali sul progetto nazionale "Buongiorno Ceramica"

