E' nata la Confraternita dello Stoccafisso Andorese (FOTO)

Nella splendida cornice di Colla Micheri, presso l’azienda Cascina Praié, nove confratelli si sono riuniti per siglare lo statuto sociale e dare così vita alla nuova realtà enogastronomica ligure: la Confraternita dello Stoccafisso Andorese.

I gran maestri fondatori sono Alessandra Barberis, Renato Colombini, Nadia Gagliolo, Giorgio Guastalla, Marco Luzzati, Luca Novara, Paolo Rossi, Roberto Sasso Del Verme e Lorenzo Tucci Caselli.

“La Confraternita dello Stoccafisso Andorese rappresenta una novità per il nostro territorio, infatti siamo la prima confraternita enogastronomica della storia della Val Merula. È un progetto creato da un gruppo di amici che amano Andora, il suo comprensorio e i frutti unici di questa terra: olio, cipolla belendina, basilico d.o.p. e il vino della Colla, prodotti che si accompagno magnificamente allo stoccafisso - commentano i nove fondatori dopo aver firmato l’atto costitutivo sociale - Abbiamo deciso di creare questa associazione per promuovere le eccellenza della nostra terra, ma non manca nei nostri progetti uno sguardo attento all'aiuto benefico delle varie realtà sociali locali: aiutare il prossimo intorno alla buona tavola”.