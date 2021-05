Albisola, il sindaco pronto ad emanare nuovamente l'ordinanza di stop ai mezzi pesanti dal venerdì alla domenica

Lo aveva preannunciato e dopo un'interlocuzione avvenuta con il sindaco di Savona ha deciso di predisporla nuovamente appena il Prefetto Antonio Cananà darà il via libera.

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini la emanerà nuovamente, dopo il mancato rinnovo l'anno scorso, l'ordinanza sindacale del 2019 (già adottata dal sindaco Franco Orsi nel 2018) sulla chiusura del casello albisolese ai tir in uscita per il periodo estivo, da luglio a settembre nel fine settimana.

A sollecitarlo, come avvenuto lo scorso anno con una mozione approvata all'unanimità, il gruppo consiliare Passione in Comune che in prossimo consiglio comunale ha richiesto nuovamente l'emissione dell'ordinanza che è stata votata all'unanimità.

Il blocco ai mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate dovrebbe avvenire quindi dalle 17 alle 21 per i giorni di venerdì, sabato e domenica (in questa ultima giornata. l'ordinanza di stop vige già dalle 7 alle 22)

Lo scorso anno a causa dei pochi spostamenti legati all'emergenza sanitaria e i cantieri sulla rete autostradale non era stata pubblicata l'ordinanza.