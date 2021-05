Coronavirus, Toti: "Da domani coprifuoco alle 23, Liguria tra le prime regioni in zona bianca dal 7 giugno"

“Una settimana iniziata con il confronto con il governo, credo sia in corso il consiglio, ho sentito i ministri Speranza e Gelmini che mi hanno comunicato le modifiche apportate”. Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti, che sull'estensione del coprifuoco alle 23 si dice fiducioso perché avvenga da domani, secondo le indicazioni avute dai ministri. “Il 7 dovrebbe essere esteso alle 24, e poi dovrebbe finire in modo definitivo. La Liguria tuttavia dal 7 giugno sarà zona bianca, quindi è ragionevole pensare la fine del coprifuoco da quella data”, ha detto Toti.



Dal consiglio dei ministri usciranno le date per le altre riaperture. I ristoranti dovrebbero poter aprire anche al chiuso dal primo giugno sia a pranzo che a cena. Il 15 giugno potrebbe essere la data per la ripresa dei matrimoni, a cui si potrà partecipare con il cosiddetto 'Green Pass', ovvero il certificato vaccinale o un tampone rapido o molecolare effettuato 48 ore prima.



Per quanto riguarda le palestre, secondo le indicazioni dovrebbero riaprire dal 24 maggio.



“Avrei auspicato già da domani il coprifuoco alle 24, - ha dichiarato Toti - ma in ogni caso è un piccolo passo in avanti, andiamo verso la normalità, qualcosa di più si poteva fare, ma non mi pare il caso di fare polemiche su un percorso voluto da tutti”.