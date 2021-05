Intervento dei vigili del fuoco questa mattina ad Albisola Superiore. L'allarme è stato lanciato per un corto circuito all'interno dell'ufficio postale situato in via Arturo Martini.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Varazze. Mobilitati anche i carabinieri. Nonostante fosse chiuso per "motivi infrastrutturali", lo sportello postale è stato evacuato.

I dipendenti che si trovavano all'interno dell'edificio sono stati fatti uscire per motivi di sicurezza.