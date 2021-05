Gattini protagonisti dell'avvio di settimana di Accademia Kronos nel ponente ligure

Inizio settimana "di fuoco" per i volontari liguri delle sezioni ponentine di Accademia Kronos.

Una gatta abbandonata coi suoi cinque cuccioli è stata recuperata dai volontari di Albenga/Alassio, in un bosco vicino ad Arnasco, mentre una grossa colonia urbana di circa 50 felini, è stata scoperta dai volontari di Savona in pieno centro città, finora seguita da un'anziana signora, ormai allo stremo, che ha chiesto aiuto all'associazione, la quale ora si farà carico del censimento delle prime cure e delle sterilizzazioni.

Felini protagonisti anche a Porto Maurizio (Imperia) dove una gatta abbandonata con due cuccioli in una spiaggia è stata recuperata dai volontari della sezione di Imperia. Tutti i cuccioli e mici presi in carico verranno sottoposti, appena svezzati , a sterilizzazione, mentre per gli adulti si provvederà immediatamente.