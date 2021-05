Celle, sversamento fognario all'interno del cantiere sul S. Brigida: il sindaco ordina il ripristino urgente ad Anas

Sversamento fognario a Celle all'interno del cantiere per l'adeguamento idraulico del rio Santa Brigida e il sindaco ha deciso di firmare un'ordinanza che obbliga con urgenza Anas entro il 30 maggio a ripristinare la funzionalità della condotta.

Sembra non avere così fine la lunga querelle che vede al centro gli interventi sull'Aurelia di Celle che oltre a tenere sotto scacco gli automobilisti da diversi mesi per via degli impianti semaforici, ha ancora in ballo la vertenza in Tribunale a Savona tra l'ente nazionale per le strade e i proprietari delle abitazioni nel quale si sono verificati cedimenti che ha di fatto stoppato i lavori in attesa della sentenza del giudice.

A questo si era poi sommato il contenzioso sempre al Palazzo di Giustizia savonese tra la stessa Anas e l'amministrazione comunale con la richiesta di questi ultimi di conclusione degli interventi al più presto.

Lo scorso 14 maggio si erano però poi aggiunte le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano percepito un forte odore di fognatura in via Aicardi.

Il comune aveva allora informato il Consorzio Depurazione Acque che dopo un sopralluogo aveva appurato dell'esistenza di una ostruzione cementizia della condotta all'interno del cantiere e per risolvere il problema era intervenuto provvisoriamente per scongiurare lo sversamento di liquami nel rio Santa Brigida.

La problematica però deve essere risolta in vista anche dell'arrivo dei turisti e lunedì scorso con un ulteriore sopralluogo la ditta incaricata da Anas ha potuto verificare la situazione, ma lo stesso ente stradale non ha ritenuto di dover intervenire per la soluzione della criticità.

Da lì la decisione della prima cittadina di ordinare il ripristino delle tubature per eliminare il rischio per l'igiene e la salute pubblica.