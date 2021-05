Savona, ripristino pannelli fonoassorbenti sulla A10. Autostrade per l'Italia: "Lavori al via all'inizio del primo trimestre 2022"

Ripristino dei pannelli fonoassorbenti lungo i viadotti esistenti sul territorio: la società Autostrade per l'Italia risponde alla lettera (LEGGI QUI) dell'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Savona Pietro Santi.

"Nell'ambito delle iniziative di miglioramento e ammodernamento degli arredi funzionali della rete autostradale, la nostra società ha valutato congiuntamente con il Concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) la definizione di un piano specifico per la sostituzione del dispositivo 'Integautos S', al fine di adeguarne i livelli di prestazione alle più recenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2018)" spiegano da Autostrade per l'Italia.

"Tale piano è stato preceduto dallo smontaggio in via cautelativa dei pannelli che assolvono alla funzione fonoassorbente, come nel caso in questione, per tutti i dispositivi di tipo "Integautos S" o di analoga tipologia. In primo luogo, abbiamo predisposto il progetto di una nuova tipologia di barriera, denominata "Integautos 2.0" che, oltre a recepire i citati aggiornamenti normativi, apporta diverse migliorie in termini prestazionali e manutentivi con riguardo alla sicurezza. Dal punto di vista acustico, il rinnovamento integrale delle superficie fonoassorbenti consente di riportare l'impianto al massimo livello di abbattimento del rumore previsto da progetto".

"In parallelo è stato sviluppato il richiesto piano per la sostituzione di tutte le barriere integrate installate del tipo 'Integautos S' o di analoga tipologia con le barriere 'Integautos 2.0' sull'intera rete nazionale di competenza. La priorità di attuazione è stata definita in funzione del livello di protezione richiesto da ciascun sito di installazione e dell’eventuale presenza di ricettori sensibili (ospedali, scuole e assimilabili), allo stato in attesa di formale approvazione del MIMS".

"Gli interventi di sostituzione e ammodernamento delle barriere integrate antirumore nelle aree indicate (via Mignone e La Rusca, ndr) sono ricomprese nell'ambito del macro-lotto DT1-6, e l’avvio dei relativi lavori di sostituzione è previsto a partire dall'inizio del primo trimestre 2022, in linea col crono-programma generale del piano" aggiungono da Autostrade per l'Italia.

"In attesa del completamento della realizzazione dei dispositivi antirumore nella configurazione definitiva, al fine di ridurre il più possibile il disagio causato ai cittadini interessati dalla rimozione delle pannellature antirumore, la nostra società sta conducendo degli approfondimenti tecnici in corrispondenza delle aree particolarmente critiche, e quindi anche nella zona indicata, per verificare la fattibilità di attivare nel più breve tempo possibile, in condivisione con il concedente Ministero, nelle more delle nuove installazioni, un provvisorio recupero di almeno una parte della capacità fonoassorbente degli attuali impianti tramite il montaggio di pannelli fino all'altezza di 3 metri" concludono da Autostrade per l'Italia.