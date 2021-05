Covid, l'Oms assicura: "Vaccini efficaci contro ogni variante"

Fanno un po' meno paura le varianti del Covid, ormai arrivato ad avere innumerevoli mutazioni registrate com'è normale accada per i coronavirus. Almeno secondo quanto afferma il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge.

"Tutte le varianti del virus che sono emerse finora rispondono ai vaccini approvati e disponibili" ha affermato in conferenza stampa Kluge, sottolineando poi come la minaccia portata da ogni mutazione si possa combattere utilizzando le stesse misure: distanze, mascherina e igienizzazione delle mani.

Una vera e propria luce in fondo al tunnel dunque quella rappresentata dai sieri, dalla quale però "non si deve restare accecati", con una situazione del contagio in miglioramento ma che in otto Paesi della Regione ha registrato, nell'ultima settimana, un'incidenza ancora elevata.

Per questo il direttore europeo dell'organizzazione ha anche aggiunto come "siamo ancora di fronte ad una continua minaccia e a nuove incertezze" per cui è meglio al momento "ripensare o addirittura evitare i viaggi intercontinentali".