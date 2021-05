Quiliano si candida per ottenere la medaglia al valore militare per la Resistenza. Sindaco Isetta: "Il territorio lo merita"

Medaglia al valor militare per la Resistenza al gonfalone della città di Quiliano.

Questa la richiesta di candidatura al Ministero della Difesa per la speciale onorificenza che è stata approvata ieri sera dal consiglio comunale quilianese.

Sulla scia dell'ottenimento del titolo di città avvenuto lo scorso aprile, il comune ha come obiettivo la memoria e il ricordo di chi ha lottato durante la Seconda Guerra Mondiale e l'ottenimento della decorazione come avvenuto a Vado nel 2019 con la medaglia d'argento, può essere il giusto riconoscimento per chi ha lottato per rendere libera la nostra provincia e il territorio quilianese.

"Abbiamo presentato una relazione e una documentazione storiografica che avvalora la posizione del comune di Quiliano durante la lotta di Resistenza - spiega il sindaco Nicola Isetta - è stato un grande lavoro svolto dagli uffici in collaborazione con la sezione Anpi di Quiliano e Valleggia, Anpi provinciale e l'Isrec".

Una relazione che riguarda tutta quella che è stata la resistenza nel quilianese: dal passaggio di Filippo Turati a Chiassano a Valleggia rifugiato da Sandro Pertini con la fuga poi successiva in Corsica nel 1926, alla grotta del comando di Roviasca e al primo distaccamento che si è formato nel savonese all'altezza del Tersè nel quale otto partigiani si erano raggruppati.

"Speriamo di riuscire ad ottenere questo riconoscimento, il territorio lo merita anche per le testimonianze che ha avuto in tutte le frazioni" ha continuato il vice sindaco e assessore alla cultura Nadia Ottonello ricordando anche i 169 partigiani quilianesi protagonisti in altre zone d'Italia.

Il ruolo significativo di Quiliano nella Resistenza era stato testimoniato anche dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese all'ottenimento del riconoscimento di città.