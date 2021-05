Albenga calcio, consegnate in comune le maglie dei Quartieri (FOTOGALLERY)

In conclusione, il pensiero di Andrea Mei’ “Grazie alla proprietà dell’Albenga Calcio per le energie che ha profuso nonostante le difficoltà che l’hanno costretto a rimanere distante, ma solo fisicamente, dalle vicissitudini societarie. Il sostegno economico non è mai venuto meno così come la speranza di vedere un giorno la nostra squadra in categorie superiori”.

Durante la conferenza è intervenuto anche il patron Colla: "Quanto successo alla mia famiglia nel corso delle ultime settimane ci ha fatto capire quanto ogni certezza possa essere spazzata via in un batter d'occhio. Per questo motivo, ancor più convintamente, proporremo ulteriori e sempre pià importanti iniziative sociali. Noi andiamo avanti e la nostra prenza oggi ne è l'ulteriore conferma, nonostante le diffamazioni che questa famiglia ha dovuto subire e che presto avremo modo di smentire. Questa iniziativa è stata resa possibile soprattutto grazie all’impegno del nostro direttore generale Andrea Mei, che ringraziamo per questo ma più in generale anche per il suo lavoro importantissimo per la nostra società. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale e il sindaco per il loro appoggio nei confronti dell’A.S.D Albenga 1928, che non è mai mancato".