Finale, camion incastrato sotto il cavalcavia ferroviario in via Brunenghi: traffico in tilt (FOTO)

Traffico in tilt tra via Torino e via Aurelia all'altezza del bivio con via Brunenghi a Finale Ligure: a causare il blocco della circolazione un camion che, sbagliando decisamente misure, ha provato a imboccare il cavalcavia ferroviario rimanendovi però incastrato.

L'episodio intorno alle 8.30 di stamattina, 27 maggio. Per risolvere l'intoppo sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno inoltre regolato il traffico, e i vigili del fuoco.

Come viabilità alternativa per raggiungere il Borgo e via Brunenghi è possibile sfruttare Salita del Grillo e via 25 Aprile.