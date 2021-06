Finale, l'estate accende di colori le strade di Pia con gli ombrelli e le girandole sospese dei Garosci (FOTO)

Come accogliere l'inizio della bella stagione se non con una spolverata di colore sul grigiore delle strade?

L'idea è balenata alla mente dei "Garosci di Pia", l'associazione di volontariato finalese attiva proprio a Finalpia, una delle quattro anime della cittadina rivierasca, che hanno trovato un modo originale per concretizzarla.

Decine di ombrelli e girandole multicolore sospese, per il momento, su via Porro, via Molinetti e via Drione posizionate con un duplice intento: addobbare questa porzione di città e incuriosire con questo percorso aereo gli avventori per una riscoperta di un centro sempre più sulla rampa del rilancio.

"Abbiamo cominciato già da gennaio a pensare quali iniziative potevamo intraprendere per attirare l'attenzione dei turisti e ridare sempre più vita a quello che preferiamo chiamare 'borgo' piuttosto che rione - spiegano dal direttivo dell'associazione - Vista l'incertezza legata alla pandemia e le difficoltà nell'organizzare eventi abbiamo così scelto questa opzione alla quale hanno contribuito anche l'amministrazione, in particolare col sostegno degli assessori Guzzi e Casanova, e i commercianti".

Come detto però l'iniziativa non si fermerà alle due vie già addobbate. Nei prossimi giorni l'installazione verrà ampliata fino ad arrivare sul lungomare Italia partendo da piazzale Mamberto per creare un vero percorso di riscoperta di una porzione di Finale che non è solo mare.