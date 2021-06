Albenga: perde il controllo dell'auto, si ribalta e scappa lasciando sul posto i passeggeri

Nessun ferito, solo tanto spavento per i quattro passeggeri di un'auto, per la precisione un'Audi, che poco dopo alle 21 si è ribaltatata su di un fianco in una aiuola.

L'incidente, avvenuto per cause non chiare e senza coinvolgere altri mezzi o persone, si è verificato nei pressi della Decathlon e ha avuto un curioso epilogo: l'autista, scosso dall'accaduto, si è allontanato lasciando sul posto i tre passeggeri.