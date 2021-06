Carcare è in lutto per la scomparsa di Stefano Ticineto, storico milite della Croce Bianca ed ex presidente dell'Asd Pallavolo

Carcare piange Stefano Ticineto (classe 1933), storico milite della pubblica assistenza ed ex presidente dell'Asd Pallavolo, nonché inventore dei Giochi dei Rioni.

Impegnato nel sociale, era molto legato alla Croce Bianca anche se non faceva più servizio attivo dal compimento degli 80 anni. Passava in sede settimanalmente e in ogni occasione o manifestazione, era sempre in prima linea.

"Per 30 anni è stato un nostro volontario e lo ha continuato a fare finché ha potuto con spirito d’altruismo. Grande appassionato di storia locale, cartografia e pallavolo" commenta Alessandro Ferraris, presidente della pubblica assistenza.

"Grazie Stefano per gli anni che hai trascorso con noi e per averci acculturati con la tua passione. L'associazione con tutti i suoi soci si stringe attorno alla famiglia e porge le più sentite condoglianze" conclude il presidente Ferraris.