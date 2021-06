Stella, rimane con una gamba incastrata nella motozappa: uomo ricoverato in codice rosso al San Martino

Stava arando nel proprio orto quando, per cause non ben accertate, è rimasto con una gamba incastrata tra i denti di una motozappa.

Il grave incidente, che ha visto protagonista un uomo, è avvenuto a Stella Santa Giustina: sul posto immediato l'intervento dei volontari della Croce Verde di Albisola e dei Vigili del fuoco.

Da subito le condizioni di salute della vittima sono apparse gravi, e il personale del 118 ha così disposto il trasporto d'urgenza in codice rosso per via aerea al Policlinico San Martino di Genova.