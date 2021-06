Meteo, ancora instabilità con rovesci e temporali sparsi

Nuvolosità diffusa e intensa interessa oggi la Liguria tranne qualche timida schiarita sull’estremo Ponente. Ci sono state anche deboli, puntualmente moderate (11.8 millimetri in un’ora a Pratomollo-Borzonasca, Genova mentre la cumulata totale massima è quella di Amborzasco, a Santo Stefano d’Aveto con 14.6 millimetri). I venti sono generalmente settentrionali, moderati mentre il mare è poco mosso.

8.0 è la minima della notte registrata ai 1845 metri di Poggio Fearza, nel comune di Montegrosso Pian Latte (Imperia); nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia, invece, si sono toccati i 19.4 a Genova Centro Funzionale, 20.2 a Savona Istituto Nautico, 18.0 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 19.4 a La Spezia.

Queste le previsioni per le prossime ore nel bollettino di vigilanza diramato da Arpal: oggi, martedì 8 giugno, instabile con rovesci e temporali sparsi, in propagazione dall'interno verso le coste. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

Domani, mercoledì 9 giugno e giovedì 10 giugno, instabilità diurna con rovesci e temporali, anche moderati, nelle aree interne.