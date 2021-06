Albisola, vandali in azione nella notte: divelti gli stalli della spiaggia dell' "Angolo Azzurro"

Vandali in azione nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 giugno ad Albisola Superiore, per la precisione nella spiaggia libera a levante del primo molo, meglio conosciuta come "Angolo Azzurro", dove l'Amministrazione Garbarini ha scelto di installare, con corde e picchetti, gli stalli per dividere l'arenile in porzioni che consentano di mantenere il distanziamento e il contingentamento necessario in questi tempi di pandemia.

Come già accaduto lo scorso anno in altre località della nostra Riviera, vittima dei malintenzionati sono stati proprio i paletti che sorreggono le corde, divelti e danneggiati.

Il primo cittadino nelle scorse ore ha già provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti, hanno reso noto dalla giunta albisolese, oltre ovviamente a ripristinare la strumentazione per accogliere i turisti in questo primo fine settimana di zona bianca in Liguria.

Dalla Giunta però è arrivato, attraverso la pagina Facebook "L'Amministrazione di Albisola... Informa" un avvertimento: "Qualora dovessero verificarsi di nuovo azioni di questo genere - ha scritto l'assessore Luca Ottonello - l’Amministrazione Comunale valuterà la chiusura della spiaggia per tutta la stagione estiva nonostante l’impegno di quest’anno a riaprirla, in sicurezza, alla balneazione".