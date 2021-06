E' stato lanciato l'allarme intorno alle ore 18.15 per una donna investita da un'auto in via Trieste ad Albenga.

Immediato è stato l'intervento sul posto dei militi dell'emergenza sanitaria (Croce Bianca di Albenga) e dell'automedica del 118.

La persona ferita, di circa 70 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo del sinistro, presenti per gli accertamenti del caso, anche gli agenti della polizia locale.